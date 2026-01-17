Centro Italiano Femminile elezioni consiglio regionale | nuova leadership e iniziative in avvio

Oggi a Napoli si sono svolte le elezioni delle nuove figure del Consiglio regionale del Centro Italiano Femminile (CIF). L'incontro rappresenta l'inizio di un periodo di attività e iniziative che culminerà con l'elezione della Presidente nazionale a Roma, prevista per il prossimo fine settimana.

Si è svolta oggi a Napoli la elezione delle nuove figure del Consiglio regionale del Centro Italiano Femminile (CIF), in una giornata che segna l'inizio di una settimana di intenso lavoro, destinata a culminare con l'elezione della Presidente nazionale a Roma, prevista per sabato prossimo. Per quanto riguarda la composizione della presidenza, sono state designate le consigliere Fiorella Girace, Anna Cortese, Emilia Alfinito e Elena Spina, che contribuiranno a definire le strategie e le linee operative dell’organismo. In aggiunta, sono stati assegnati i ruoli di segreteria e tesoreria, rispettivamente a Gemma Angiello e Laura Passaretti, figure che si occuperanno della gestione amministrativa e finanziaria, entrambe essenziali per il buon funzionamento delle attività del consiglio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

