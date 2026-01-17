Centro Famiglia nuova sede a Vibo Valentia | il sostegno delle associazioni

Il Centro Famiglia di Vibo Valentia ha recentemente inaugurato una nuova sede, rafforzando il proprio ruolo di punto di riferimento per le famiglie della zona. L'apertura è stata accolta positivamente dai rappresentanti delle associazioni familiari provinciali, che vedono nel nuovo spazio un’occasione per migliorare il sostegno e i servizi dedicati alle famiglie del territorio.

L'apertura del Centro Famiglia nei nuovi locali di Vibo Valentia viene accolta con favore dai referenti provinciali delle principali associazioni familiari. A esprimere apprezzamento sono Onofrio Casuscelli per il Forum delle Famiglie, Maria Teresa Sirgiovanni per l'ANFN – Associazione Nazionale Famiglie Numerose, e Marisa Labate per Age – Associazione Genitori. I rappresentanti delle associazioni rivolgono un ringraziamento al sindaco Enzo Romeo e all'assessora Lorenza Sgrugli per l'impegno dimostrato e per aver destinato al Centro Famiglia una struttura rinnovata, sia dal punto di vista logistico che delle professionalità coinvolte.

