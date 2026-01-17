Centri diurni il Consiglio di Stato conferma | il trasporto dei pazienti spetta alle Asl

Il Consiglio di Stato ha confermato che il servizio di trasporto dei pazienti ai centri diurni è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) pugliesi. Questa decisione chiarisce una questione aperta da tempo, stabilendo responsabilità precise nel settore sanitario regionale. La delibera rappresenta un importante aggiornamento per le strutture coinvolte e per l’organizzazione dei servizi di assistenza sociosanitaria nel territorio.

LECCE – Il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo su una vicenda che si trascinava da anni: spetta alle Asl pugliesi farsi carico del servizio di trasporto dei pazienti che frequentano i centri diurni. Con tre recenti ordinanze, la Terza sezione ha respinto le richieste dell’Asl di Lecce, che chiedeva di sospendere le precedenti sentenze favorevoli ai pazienti e alle strutture. La controversia nasceva dall'interpretazione della legge regionale numero 42010. L’Asl sosteneva che il diritto al trasporto gratuito fosse limitato solo ad alcune categorie di disabili. Al contrario, tre centri diurni della provincia di Lecce, assistiti dall’avvocato Paolo Gaballo, hanno lottato per dimostrare che non può esistere alcuna distinzione tra i pazienti non autosufficienti (come quelli affetti da gravi patologie cognitive o demenza) e le altre tipologie di disabilità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Pazienti non autosufficienti, i giudici ribadiscono: “Trasporto centri diurni spetta alla Asl” Leggi anche: Stagione influenzale: incontro di aggiornamento tra Asl, rsa RSA e centri diurni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ora una commissione comunale sul Centro Diurno di via Anfossi; Un anno movimentato ma condotto con profitto: Sospiri illustra le attività del consiglio regionale nel 2025; La fotografia del disagio giovanile a Ponte San Pietro: 117 accessi al consultorio, 89 famiglie seguite. Trasporto ai centri diurni per non autosufficienti, il Consiglio di Stato: spetta all' ASL Lecce - Confermato l’obbligo di garantire il servizio di trasporto a tutti i centri diurni, senza distinzioni ... leccesette.it

Centri diurni, il Consiglio di Stato conferma: il trasporto dei pazienti spetta alle Asl - Rigettati i ricorsi dell’Azienda sanitaria leccese: l’obbligo di garantire il servizio vale per tutte le tipologie di strutture, incluse quelle per soggetti non autosufficienti e affetti da demenza ... lecceprima.it

Spetta alle Asl attivare il servizio di trasporto dei pazienti dei centri diurni per non autosufficienti - Il Consiglio di Stato, con tre ordinanze, rigetta le richieste dell’Asl Lecce di sospensione delle decisioni che le impongono di attivare il servizio di trasporto dei pazienti dei centri diurni per ... leccenews24.it

L’uomo, 69 anni, portava le donne ai centri diurni e poi le violentava. Tre i casi contestati, uno dei quali riguarda una minorenne - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.