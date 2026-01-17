C’è Posta per Te su Canale 5 stasera in studio Emma e Stefano De Martino
Dopo il grande successo della settimana scorsa, col debutto della nuova stagione seguito in prima serata su Canale 5 da 4.422.000 spettatori pari al 28,60%, prosegue stasera, sabato 17 gennaio 2026, la 29ª edizione di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che da oltre 20 anni riesce a raccontare l'Italia attraverso le storie della gente comune. Anche stasera, dalle 21.40 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, si riderà, ci si commuoverà e si farà il tifo per l'apertura delle buste insieme a due ospiti speciali. Ad aprire la prima puntata della nuova edizione, sabato scorso, è la stata la sorpresa a Lucia da parte del genero Dario, un ringraziamento speciale per averlo aiutato, dopo la morte della moglie Monica, a prendersi cura dei quattro figli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
