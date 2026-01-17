C’è posta per te nella seconda puntata in studio Emma e Stefano De Martino

C’è posta per te 2026, nella seconda puntata del people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi in studio Emma Marrone e Stefano De Martino per due sorprese speciali. Maria De Filippi, dopo l’ottimo esordio di stagione torna prima serata su Canale 5 con C’è posta per te. Sabato 17 gennaio appuntamento con il secondo appuntamento del suo storico programma. Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, grazie alla sua capacità di comprendere i bisogni, le fragilità e le motivazioni dei protagonisti cerca di superare le incomprensioni e arrivare ad un lieto fine. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

