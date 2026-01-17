C’è Posta per Te Emma invoca il suo Salvatore | Ne fanno ancora uomini così?

C’è Posta per Te racconta la storia di Salvatore e Lucia, insieme da 55 anni. Un episodio difficile ha rischiato di separarli, ma il loro legame si è rinnovato nel tempo. Emma, nel programma, si chiede se siano ancora uomini come Salvatore. La loro esperienza dimostra come l’amore possa superare le avversità e mantenere vivo il rapporto nel corso degli anni.

