C'è posta per te Emma celebra l'amore di Salvatore e Lucia | Li fanno ancora uomini così o sono senza speranze?

Da fanpage.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A C'è Posta per Te, Emma Marrone protagonista di una storia d'amore che va avanti da 55 anni. La cantante: "Storie così non ce ne sono più". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Antonella Clerici: “Sfidare C’è Posta per Te? Non è che sia così contenta. Vincere è impossibile, ma mi difendo”

Leggi anche: Manuel e Assia dopo C’è posta per te sono rimasti insieme, lui: “Voglio dimostrare di meritare chi ho accanto”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

C è posta per te Assia e Manuel sono ancora insieme? Ecco le verità.

Video C è posta per te Assia e Manuel sono ancora insieme? Ecco le verità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.