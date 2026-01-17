C' è Parma-Genoa come cambia la viabilità intorno al Tardini

In occasione della partita Parma-Genoa, domenica 18 gennaio alle 12, si prevedono cambiamenti nella viabilità intorno allo Stadio Tardini. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di consultare eventuali indicazioni temporanee per garantire un viaggio senza inconvenienti. La zona potrebbe essere soggetta a restrizioni e modifiche alla circolazione durante l’evento.

In occasione della partita di calcio Parma-Genoa, in programma allo Stadio Tardini domenica 18 gennaio alle ore 12.30, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità nella zona dello stadio. Dalle 6.30 alle 16.00 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in numerose vie: tra queste via Torelli, via Puccini, via Pezzani, via Scarlatti, viale Duca Alessandro, viale San Michele, viale Pier Maria Rossi, viale Partigiani d’Italia e piazzale Risorgimento. I provvedimenti interessano anche il parcheggio lato sud compreso tra viale San Michele, piazzale Risorgimento e viale Pier Maria Rossi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Parma-Genoa, al Tardini inizia lo sprint salvezza di Cuesta e De Rossi: il pronostico

Leggi anche: Il Genoa vince in rimonta sul Verona (2-1). Crolla il Parma: Udinese corsara al Tardini (0-2)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Parma-Genoa: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 21ª giornata di Serie A. fantacalcio.it