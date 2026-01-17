L'interesse dell'Inter per Hakan Calhanoglu continua a suscitare attenzione. La società nerazzurra valuta nuove mosse per consolidare il proprio reparto e rispondere alle recenti voci di mercato. La situazione del centrocampista turco resta sotto osservazione, con possibilità di sviluppi nelle prossime settimane. La strada verso un eventuale trasferimento o rinnovo sembra ancora aperta, mantenendo alta l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Torna d’attualità il futuro di Calhanoglu ad Appiano Gentile: nuova mossa per strappare l’ex Milan alla squadra nerazzurra C’è fermento in casa Inter sul mercato, anche per i nuovi rumors che riguardano il futuro di Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu, 31 anni (Ansa) – Calciomercato.it Sul regista nerazzurro si è fatto nuovamente avanti il Galatasaray, presente a Milano negli ultimi giorni con i suoi dirigenti per diverse trattative in entrata. Il club di Istanbul non molla la presa però su Calhanoglu, già corteggiato a più riprese la scorsa estate. Il centrocampista dell’Inter, di ritorno dalla vacanze dopo il Mondiale per Club, aveva poi spento tutte le voci sul suo futuro e confermato la permanenza a Milano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - C’è l’offerta per Calhanoglu: la risposta immediata dell’Inter

Leggi anche: Inter, non solo Frattesi: altro assalto dalla Turchia. Da Appiano la risposta immediata

Leggi anche: Calhanoglu Inter, risposta da leader: il turco ha zittito i critici e ripreso in mano l’Inter

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calciomercato Inter: Nico Paz, Calhanoglu e il giallo sull'offerta del Galatasaray - Pio Esposito, sirene dalla Premier League ift.tt/4necA9T x.com

Romano: “Offerta Gala per Calhanoglu Posso dirvi che su di lui l’Inter fa sapere che…” - facebook.com facebook