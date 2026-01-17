C’è chi trama contro il sindaco Darò tutti i documenti alla Lega

In un clima di tensione politica, emergono accuse di intrighi e dossier contro il sindaco. La Lega si prepara a ricevere documenti che potrebbero svelare giochi interni e spionaggi, mentre nel centrodestra si intensificano le tensioni tra le varie fazioni. Questa situazione riflette le complessità e le dinamiche di un’area politica in fermento, dove la trasparenza e la chiarezza diventano elementi fondamentali per mantenere l’equilibrio istituzionale.

È l’ora dei veleni e dei dossier nel centro destra, della caccia ai franchi tiratori "di cui si conoscono i nomi, opportunamente istruiti". Fausto Troiani rompe il silenzio dopo la sfiducia, definisce il fuoco amico "il fatto politicamente più grave", indica come vero obiettivo dell’operazione "far cadere il sindaco". E ragiona sul post sfiducia. "Vendetta post elezioni regionali, come molti sospettano? O antipatia personale? Tutto può essere – dice –, ma questi due consiglieri e soprattutto chi li manovra capiscono poco di politica perché, oltre ad aver legittimato la secessione della Lega, hanno accentuato le crepe all’interno della maggioranza di centro destra, dove ognuno, a questo punto, può agire disinvoltamente in base ai propri umori, senza controllo alcuno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "C’è chi trama contro il sindaco. Darò tutti i documenti alla Lega" Leggi anche: De Luca contro tutti: ultime sparate prima dell’addio alla Regione e il ritorno a Salerno da candidato sindaco Leggi anche: Elezioni regionali 2025. Tensione all'interno della Lega: è tutti contro tutti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. "C’è chi trama contro il sindaco. Darò tutti i documenti alla Lega" - È l’ora dei veleni e dei dossier nel centro destra, della caccia ai franchi tiratori "di cui si conoscono i nomi, opportunamente istruiti". ilrestodelcarlino.it

Sembra la trama di un libro che abbiamo già letto. A Salerno il sindaco Napoli rassegna le dimissioni, e mentre le pagine ancora svolazzano, un’altra voce riempie la scena: quella dell’ex governatore De Luca che parla da sindaco «Faremo corpi speciali di - facebook.com facebook

