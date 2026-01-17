CdS – Mistero Zirkzee Spunta un video inedito in cui zoppica i tifosi | Perché il Manchester nasconde?

Da justcalcio.com 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video inedito di Joshua Zirkzee, in cui si vede il giocatore zoppicare, ha suscitato curiosità tra i tifosi. Il Corriere della Sera ha recentemente evidenziato come la situazione attorno all’attaccante del Manchester United rimanga poco chiara. La diffusione di immagini non ufficiali alimenta i dubbi sulla condizione fisica di Zirkzee e sulle eventuali motivazioni dietro il silenzio della società.

2026-01-17 16:20:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: La situazione legata a  Joshua Zirkzee  diventa sempre più un  mistero. L’attaccante ex Bologna è da settimane uno dei possibili obiettivi della Roma, come possibile rinforzo per il reparto offensivo dopo l’infortunio di Dovbyk. Un possibile ‘indizio’ sulla volontà del Manchester United era stato lanciato dalla mancata convocazione per il derby contro il City, con Zirkzee neanche in panchina. Una notizia presa come un possibile ‘ assist ‘ alla Roma, ma che assume tutto un altro significato dopo che un video legato all’attaccante è diventato virale  sui social. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

cds 8211 mistero zirkzee spunta un video inedito in cui zoppica i tifosi perch233 il manchester nasconde

© Justcalcio.com - CdS – Mistero Zirkzee. Spunta un video inedito in cui zoppica, i tifosi: “Perché il Manchester nasconde?”

Leggi anche: CdS – Addio Zirkzee, i tifosi dello United non cambiano idea: cosa sta succedendo

Leggi anche: CdS – Perché El Aynaoui in Coppa d’Africa può liberare Zirkzee alla Roma: il retroscena

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.