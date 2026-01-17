CdS – En-Nesyri o Ferguson è corsa a due

Il mercato del Napoli si sta movimentando, concentrandosi su due nomi di attaccanti e un trequartista, con Noa Lang al centro delle discussioni. La corsa riguarda En-Nesyri e Ferguson, candidati al ruolo di centravanti per la squadra partenopea, mentre l’attenzione rimane alta su possibili sviluppi e trattative in corso. Ecco le ultime novità sulla situazione di mercato del club azzurro.

2026-01-17 09:14:00

Il mercato del Napoli si è animato all'improvviso: occhi fissi su due centravanti e un trequartista, con una chiave di nome Noa Lang intorno a cui gira tutto. È l'olandese, l'uomo con più proposte: l'ultima è arrivata dalla Roma, sicuramente molto suggestiva, dopo quelle del Galatasaray, estremamente interessato, e del Bournemouth. È il pezzo pregiato di una sessione invernale inevitabilmente condizionata dalle limitazioni del saldo zero. Il progressivo chiarimento della situazione di Lang, sempre più vicino all'uscita a sorpresa dopo appena sei mesi dal suo acquisto a fronte di una spesa da 27 milioni più 3 di bonus al Psv, può ovviamente innescare un effetto domino.

Sono tre i nomi che circolano in caso di cessione di Lorenzo Lucca per rafforzare l'attacco azzurro: Youssef En-Nesyri: attaccante del Fenerbahce, 7 gol questa stagione Evan Ferguson: alla Roma ha trovato poca continuità, al Napoli potrebbe trovare

