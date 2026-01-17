Catene più corte così Meloni e Takaichi uniscono Mediterraneo e Indopacifico Parla Checchia

Il viaggio di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud rappresenta un passo strategico per rafforzare i legami dell’Italia con le aree del Mediterraneo e dell’Indopacifico. Attraverso incontri e accordi, l’obiettivo è consolidare relazioni geopolitiche ed economiche, contribuendo a posizionare l’Italia come attore affidabile e presente in contesti di crescente rilevanza internazionale. Parla Checchia.

Il lungo viaggio di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud è un tentativo, ben costruito e determinato, di ancorare l’Italia globale a reti geopolitiche e a reti economiche affidabili. Questo a tutto beneficio del sistema Paese. Lo dice a Formiche.net Gabriele Checchia, esperto diplomatico, già ambasciatore in Libano, presso la Nato, vicedirettore dell’Unità Russia e Paesi dell’area ex-sovietica alla Direzione Generale Affari Politici e Consigliere Diplomatico di vari ministri, che identifica un preciso filo conduttore dell’azione della premier tra Muscat, Tokyo e Seul: ovvero voler diversificare le partnership e rafforzare il ruolo italiano come principale collegamento tra Europa, Golfo e Asia. 🔗 Leggi su Formiche.net

