Cate Blanchett entra nel cast di ‘Dragon Trainer 2’

Il nuovo film live action di Dragon Trainer due accoglie un nuovo volto nel suo cast. La stampa parla chiaro: l'attrice Premio Oscar Cate Balnchett sarà tra le protagonista del secondo capitolo sul mondo vichingo della saga live action. Novità nel mondo dei draghi. Cate Blanchett torna nel mitico villaggio di Berk. La due volte vincitrice dell'Oscar sarà la protagonista del live-action Dragon Trainer 2 nei panni di Valka, riprendendo il ruolo che aveva doppiato nella trilogia animata originale. Dragon Trainer segue le avventure di un adolescente magro e disadattato di nome Hiccup, che fa amicizia con un drago ferito che chiama Sdentato, un legame che sfida secoli di tradizione, in cui vichinghi e draghi sono da tempo acerrimi nemici.

How to Train Your Dragon 2’: Cate Blanchett Returning as Valka for Universal’s Live-Action Remake

«Cate Blanchett è pronta a tornare nei panni di Valka, questa volta davanti alla macchina da presa. » Dopo l'enorme successo al botteghino della versione live action di Dragon Trainer, con incassi che hanno superato i 636 milioni in tutto il mondo, DreamWor - facebook.com facebook

Da Voce a Live Action. Così come per Gerard Butler, anche Cate Blanchett, dopo averla doppiata nei film originali, interpreterà Valka nel prossimo live action di DRAGON TRAINER! #DragonTrainer #HowToTrainYourDragon #Cinema x.com

