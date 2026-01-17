Castello di Calenzano Pubblicato l’avviso per la gestione

È stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento in locazione e gestione di una parte del Castello di Calenzano Alto. L'iniziativa mira a individuare soggetti interessati a gestire questa significativa struttura storica, nel rispetto delle norme e delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. La procedura è rivolta a enti e realtà interessate a contribuire alla conservazione e alla fruibilità del castello.

Pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento in locazione e gestione di una porzione del Castello di Calenzano Alto. La Calenzano Comune srl, società in house del Comune di Calenzano interamente partecipata dall’ente, vuole infatti individuare un soggetto interessato alla gestione di una parte dell’immobile storico, che comprende il locale adibito a barristorante, il giardino comunicante, un locale per deposito e stoccaggio, l’altana panoramica, la torre pentagonale. L’affidamento in affitto dell’immobile avrà una durata di sei anni, da aprile 2026 fino a marzo 2032, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni, previo accordo tra le parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castello di Calenzano. Pubblicato l’avviso per la gestione Leggi anche: Metro Plus – Città Medie: pubblicato l’Avviso per la costituzione di partenariati Leggi anche: Vita Indipendente, pubblicato l'avviso per la presentazione dei progetti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Castello di Calenzano. Pubblicato l’avviso per la gestione - Pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento in locazione e gestione di una porzione del Castello ... msn.com

Cercasi gestore per il Castello di Calenzano Alto - Il Comune ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento in ... piananotizie.it

Gestione del Castello nel borgo di Calenzano Alto: avviso pubblico - L’affidamento, per i prossimi sei anni, riguarda l’altana, la torre, il giardino, il locale adibito a bar/ristorante ... nove.firenze.it

https://www.piananotizie.it/cercasi-gestore-per-il-castello-di-calenzano-alto/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.