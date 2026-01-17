Caso Signorini Antonio Ricci gela Corona | Due ragazzi non bastano Servono prove vere

Durante la presentazione di Striscia la Notizia 2026, Antonio Ricci ha commentato le recenti dichiarazioni di Corona su Signorini, sottolineando l’importanza di prove concrete piuttosto che semplici affermazioni. Ricci ha evidenziato come, in questi casi, due ragazzi non siano sufficienti e che siano necessari elementi verificabili per affrontare questioni delicate come queste.

A margine della conferenza stampa di presentazione di Striscia la Notizia 2026 – che debutta il 22 gennaio in prima serata, su Canale 5 – Antonio Ricci ha detto la sua sulle rivelazioni scabrose che Corona ha fatto su Alfonso Signorini. "Voi state parlando con un guru" – ha detto Ricci con malcelata modestia – "sono uno che la sa lunghissima e per saperla lunga posso dirvi che per dimostrare il presunto Sistema Signorini non bastano uno, due ragazzi, ce ne vogliono cento, come quelli che promette di avere Corona, ma ne basterebbero anche cinquanta o trenta, ma per ora ne abbiamo visti solo due".

Antonio Ricci esprime il suo pensiero sul caso Signorini - Antonio Ricci, direttore di Striscia La Notizia ha espresso il proprio parere sul caso signorini auspicandosi uno svolgimento "dai piedi di piombo" evitando di additare colpe nell'immediato. notizie.it

Caso Corona e Signorini, i baresi al Bomber: "Scandalo schifoso ma non sorprende" - facebook.com facebook

Caso Signorini, oggi l'interrogatorio. Il giornalista ai pm: "Da me nessuna violenza né estorsione" x.com

