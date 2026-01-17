Caso Matacena nuove verifiche su pc e telefoni | parla il legale dell’ultima moglie dell’armatore reggino

Il legale dell’ultima moglie di Amedeo Matacena ha annunciato nuove verifiche su computer e telefoni nell’ambito dell’indagine sulla morte sospetta dell’armatore reggino e di sua madre, avvenuta a Dubai nel 2022. Non ci sono ancora conclusioni ufficiali, ma le verifiche rappresentano un passo importante nel progredire delle indagini. La vicenda, ancora aperta, continua a suscitare attenzione e approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Cause dei decessi e patrimonio sotto la lente degli inquirenti. Autopsie ed esami tossicologici in corso, la Procura di Reggio Calabria va avanti con l'inchiesta. L'avvocato Parrelli a ReggioToday:" Indagini ancora in corso, nessun esito definitivo" Nuovi sviluppi, ma ancora nessuna conclusione definitiva, nell'inchiesta sulla morte sospetta dell'armatore reggino ed ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena e di sua madre Raffaella De Carolis, deceduti entrambi a Dubai nel 2022 a distanza di pochi mesi l'uno dall'altra. La vicenda, tuttora aperta, vede come unica indagata l'ultima moglie di Matacena, Maria Pia Tropepi, 43 anni, sposata con rito islamico a Dubai.

