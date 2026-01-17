Caserma dei Vigili di Este USB | Una situazione che denunciamo da anni
Il sindacato USB di Este segnala da anni le problematiche legate alla sicurezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Recentemente, una delegazione, tra cui il vice presidente della Provincia Daniele Canella, ha visitato la sede in seguito a un esposto che evidenziava criticità. La situazione richiede attenzione per garantire condizioni di lavoro sicure e adeguate.
Dal sindacato Usb ci tengono a farlo sapere, dopo che in settimana una delegazione composta tra gli altri dal vice presidente della Provincia, Daniele Canella, che la visita alla caserma dei Vigili del Fuoco di Este «è avvenuta in seguito al nostro esposto sulle criticità di sicurezza della sede». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
