Casa Itaca riparte dopo il restyling Ora può accogliere anche minori

Casa Itaca, da 18 anni, offre un rifugio a chi si trova senza una dimora. Dopo un intervento di restyling e riqualificazione degli spazi, ora può ospitare anche minori stranieri non accompagnati. Questa evoluzione permette di ampliare il servizio, garantendo un supporto più completo e adeguato alle esigenze di chi cerca protezione e sicurezza. Casa Itaca continua il suo impegno nel fornire assistenza a chi ne ha bisogno, in un ambiente rinnovato e più inclusivo.

Da 18 anni è un rifugio per persone che non hanno un tetto per dormire. Oggi, dopo un intervento di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi, può accogliere anche minori stranieri non accompagnati. È Casa Itaca, la struttura gestita dalla cooperativa Intrecci in collaborazione con la Caritas, che accoglie i senza fissa dimora. Nella casa di via Magenta, di proprietà del Comune, che può accogliere fino a 12 uomini e 4 donne, c’è stato un altro taglio del nastro dopo quello del 2007. Gli spazi al piano superiore sono stati ottimizzati, sistemando la camera destinata ad accogliere, come pronto intervento, minori stranieri non accompagnati e sistemando lo spazio del custode che ogni notte dorme nella struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa Itaca riparte dopo il restyling. Ora può accogliere anche minori Leggi anche: Tsipras riparte da «Itaca», l’ex premier scalda i motori Leggi anche: Riparte il restyling del lungomare La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Casa Itaca riparte dopo il restyling. Ora può accogliere anche minori. Ristrutturata Casa Itaca, nuove docce e riorganizzazione degli spazi per gli ospiti - facebook.com facebook Riqualificata Casa Itaca a Rho: spazi riorganizzati e nuove docce x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.