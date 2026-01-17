Cartelle esattoriali queste saranno annullate | ecco chi può festeggiare

Le cartelle esattoriali saranno annullate per alcune categorie di contribuenti, offrendo loro un’opportunità di sollievo nelle procedure di riscossione. Questa misura interessa specifici casi e mira a ridurre il peso fiscale per chi ne ha diritto, facilitando un percorso più agevole verso il saldo dei debiti. Di seguito, le informazioni utili per capire chi può beneficiare di questa opportunità e come procedere.

Buone notizie per migliaia di contribuenti italiani che potranno affrontare con più calma il recupero dei debiti. L'avvio della rottamazione quinquies ha creato grande attesa tra i contribuenti, perché la sanatoria 2026 promette sconti rilevanti su sanzioni, interessi e diritti di riscossione. La nuova definizione agevolata consente inoltre di pagare il debito in un massimo di 54 rate bimestrali, rendendo più sostenibile la gestione delle pendenze fiscali. Tuttavia, non tutte le cartelle devono essere inserite nella rottamazione, perché in alcuni casi risultano completamente nulle e quindi non dovute.

