Carrarese corsara al Partenio | l’Avellino si illude rimonta e beffa toscana

La partita tra Avellino e Carrarese al Partenio-Lombardi è stata caratterizzata da un avvio promettente dei padroni di casa, che hanno aperto le marcature. Tuttavia, la squadra toscana ha saputo reagire, rimontando e portando a casa un risultato inaspettato. Un incontro che ha messo in luce le dinamiche imprevedibili del calcio, offrendo un confronto equilibrato tra due formazioni in cerca di continuità.

Il Partenio-Lombardi è stato un cantiere di emozioni: l'Avellino parte forte, segna subito e sembra avere il vento in poppa. Biasci apre il conto nei primi minuti, un gol rasoterra che colpisce il primo palo. Il pubblico esplode, la squadra spinge, ma la Carrarese non ha fretta. Aspetta, osserva, e quando vede lo spiraglio lo colpisce. Abiuso e Rubino rimediano al vantaggio iniziale e riportano la partita sull'equilibrio. Nel secondo tempo l'Avellino prova a forzare: Russo su punizione, Sala a giro, Biasci di nuovo pericoloso, ma tutto si infrange sul muro di Fiorillo. Poi l'episodio che decide tutto: una respinta maldestra di Daffara e Abiuso pronto a ribadire in rete, 2-1.

