Caro-mattone in montagna. Tonale e Tirano da record.

Il mercato immobiliare in Lombardia ha registrato un aumento dei prezzi del 7,3% nelle principali località montane, come Tonale e Tirano. La crescente domanda di case in montagna riflette l’interesse per le destinazioni turistiche di questa regione, influenzando i costi di acquisto. Questi dati, rilevati dall’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, evidenziano un settore in evoluzione, con impatti significativi sul mercato immobiliare lombardo.

Comprare una casa in montagna in Lombardia è diventato più caro. Secondo l’ufficio studi Gruppo Tecnocasa, il mercato immobiliare turistico nelle principali località della regione ha visto i prezzi crescere del 7,3%. Un rimbalzo record rispetto Valle d’Aosta, Piemonte e Trentino. Nella Bergamasca, Clusone registra un incremento del 6,7% rispetto alla stagione invernale precedente (per bilocali e trilocali offerte tra 70 e 110mila euro). Il centro e Castione della Presolana sono le zone più richieste, con prezzi medi tra 900 e 1.200 euro al metro quadro per l’usato in buone condizioni. Poche le nuove costruzioni con prezzi medi di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

