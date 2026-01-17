Carignano si prepara al Carnevale 2026 | il momento più atteso è sempre la sfilata Notturna

Carignano si avvicina al Carnevale 2026, con la consueta attenzione alla sfilata Notturna. Le vie del centro si preparano ad accogliere questo evento, che rappresenta un momento importante della tradizione locale. La manifestazione, attesa da tutta la comunità, conferma l’importanza del Carnevale come occasione di coinvolgimento e condivisione per cittadini e visitatori.

C’è un’attesa vibrante tra le vie di Carignano: la città si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti della sua tradizione. Dall’8 al 17 febbraio 2026, il centro storico tornerà a essere il palcoscenico di un evento che fonde artigianato, competizione e festa popolare. Sebbene il clou della festa sia a febbraio, l’atmosfera si scalderà già sabato 31 gennaio. Alle ore 17:00, presso il Teatro Comunale Cantoregi, si terrà infatti la suggestiva cerimonia di investitura della Castellana e del Gran Siniscalco. Le maschere tradizionali, simboli della storia locale, riceveranno l'onore di guidare la cittadinanza durante tutto il periodo dei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

