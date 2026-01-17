Carcassa di cinghiale illegalmente abbandonata ad Adrara San Martino | la denuncia della Lav

I Carabinieri Forestali di Grumello del Monte hanno recuperato, lo scorso 17 gennaio ad Adrara San Martino, i resti di un cinghiale abbattuto e abbandonato illegalmente in località Ca’ del Drera. La Lav ha denunciato l’episodio, che evidenzia un intervento tempestivo per contrastare il traffico illecito di fauna selvatica e tutelare l’ambiente locale.

Un intervento tempestivo dei Carabinieri Forestali di Grumello del Monte ha permesso, nella giornata di venerdì 17 gennaio, il recupero dei resti di un cinghiale abbattuto presumibilmente con arma da fuoco e successivamente eviscerato, abbandonati ad Adrara San Martino, in località Ca' del Drera. A denunciare l'accaduto è stata la Lav di Bergamo. I resti dell'animale, costituiti da testa e parti residuali della carcassa, erano nascosti in un intrico di rovi lungo la riva del torrente Guerna, completamente invisibili alla vista; solo il fiuto dei cani della persona che ha effettuato la segnalazione ai Carabinieri Forestali, ha permesso di individuarli.

