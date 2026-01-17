Nella notte a Carbonia è stato scoperto il corpo di un uomo, ucciso con un coltello e poi dato alle fiamme. La scena, trovata in un parco, ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa violenta vicenda. Seguite gli aggiornamenti su questa tragica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico ritrovamento nella notte. Un episodio di estrema violenza ha scosso Carbonia nella notte. Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita all’interno di un parco cittadino, dopo che una segnalazione aveva fatto scattare l’allarme per un incendio. L’allarme per l’incendio e la scoperta choc. I soccorsi sono intervenuti nel Parco Rosmarino pensando a un rogo che coinvolgesse la vegetazione. Invece, a bruciare era un corpo umano. Le fiamme interessavano in particolare la parte inferiore del corpo. La vittima: coltellate e tentativo di cancellare le prove. La vittima è Giovanni Musu, 53 anni, residente in città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carbonia, uomo trovato morto in un parco: era stato accoltellato e dato alle fiamme

Leggi anche: Accoltellato e dato alle fiamme, 53enne trovato morto in un parco

Leggi anche: Professore ucciso e dato alle fiamme, è morto l’uomo a processo per l’omicidio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dramma nella notte, uomo trovato morto al Parco Rosmarino: ipotesi omicidio; Carbonia, trovato cadavere 53enne in un parco: indagini in corso; Suni, schianto sulla 292: morto un 56enne; Uomo trovato morto in pineta con le gambe bruciate.

Accoltellato e dato alle fiamme, 53enne trovato morto in un parco - (Adnkronos) – Accoltellato e dato alle fiamme, un uomo di 53 anni è stato trovato morto questa notte in un parco a Carbonia. msn.com