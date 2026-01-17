Carboni gol alla prima con il Racing | domenica può già ripetersi

Valentin Carboni ha esordito con un gol nella sua prima partita con il Racing Avellaneda, dimostrando un buon inizio nel suo nuovo club. Domenica, avrà l'opportunità di ripetersi e consolidare il suo ruolo in squadra. Un debutto positivo che invita a seguire con attenzione il suo percorso nel campionato argentino.

Carboni. Valentin Carboni ha iniziato nel migliore dei modi la sua nuova avventura con la maglia del Racing Avellaneda, lasciando subito un segnale importante. Il talento cresciuto nel settore giovanile dell' Inter è stato schierato titolare dal tecnico Gustavo Costas nell'amichevole disputata contro il Club Sportivo Ameliano del Paraguay, mostrando personalità e qualità fin dai primi minuti. La gara, disputata sulla distanza di 60 minuti, ha visto il Racing imporsi per 2-1. Carboni è stato uno dei protagonisti del match, andando a segno e contribuendo in maniera decisiva al successo del Racing.

Valentin Carboni Racing, ufficiale il prestito dall’Inter: l’annuncio del club argentino e le prime parole del trequartista nerazzurro - Valentin Carboni Racing, ufficiale il prestito dall’Inter: l’annuncio del club argentino e le prime parole del trequartista nerazzurro Il Racing Club de Avellaneda ha ufficializzato l’arrivo di Valent ... calcionews24.com

