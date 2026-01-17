Carabinieri commemorazione del brigadiere Armando Sepe deceduto in servizio

Sabato 17 a Copparo si è svolta una commemorazione in ricordo del brigadiere Armando Sepe, deceduto durante un servizio il 17 gennaio 1973. La cerimonia si è tenuta presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per onorare la memoria di un ufficiale dei Carabinieri che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità.

Nella mattinata di sabato 17, a Copparo, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ha avuto luogo la celebrazione in memoria del brigadiere Armando Sepe, deceduto nel corso di una operazione di servizio a Copparo il 17 gennaio 1973. La Santa Messa è stata officiata da Don Luca Giuliani, cappellano militare della legione carabinieri Emilia Romagna. Dopo la cerimonia religiosa, le autorità si sono recate presso la fontana monumentale ai caduti, in Piazza della Libertà, dove hanno deposto una corona d’alloro in onore del brigadiere Sepe e di tutti i caduti. Per quel gesto, il brigadiere Armando Sepe fu insignito della Medaglia d’argento al valore civile e alla memoria con la seguente motivazione “Consapevole di dover affrontare un pericoloso criminale, che si era rifugiato nella propria abitazione, dopo aver ucciso un proprio congiunto ed averne feriti altri due, con esemplare coraggio e generoso altruismo, faceva arrestare a prudente distanza il dipendente che lo accompagnava proseguendo da solo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Il docufilm dedicato al brigadiere Sepe al cinema Apollo

Leggi anche: I carabinieri festeggiano i 100 anni del vice brigadiere Domenico Ammirata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Uccisione sottotenente Antonino Di Dino: commemorazione per 81° anniversario -- Oggi, 12 gennaio 2026, ricorre l’81° anniversario dell’uccisione del sottotenente dei carabinieri... #anniversario #Canicattì #commemorazione #Naro #sottotenente #SiciliaTv # - facebook.com facebook