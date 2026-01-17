Capri al via un innovativo servizio di trasporto per disabili

A Capri, l’Azienda Trasporti Campana ha avviato un nuovo servizio dedicato alle persone con disabilità motorie. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità e l’accessibilità sull’isola, offrendo un’opzione di trasporto più inclusiva e sicura. Il servizio rappresenta un passo importante per garantire a tutti i residenti e visitatori la possibilità di spostarsi con maggiore autonomia, nel rispetto delle esigenze di ciascuno.

di Marco Milano A Capri un nuovo servizio di trasporto dell’Azienda Trasporti Campana dedicato alle persone con disabilità motorie. Ad annunciarlo è l’amministratore unico dell’azienda Alberto Villa. “Un progetto fortemente voluto e realizzato da Atc – ha spiegato con orgoglio Villa – che segna un passo concreto verso un’isola più accogliente e attenta alle esigenze di tutti. Capri deve poter essere vissuta senza barriere, e questo servizio nasce proprio con l’obiettivo di garantire a ciascuno la possibilità di muoversi con dignità, autonomia e serenità. Parallelamente stiamo portando avanti un importante rinnovamento del parco autobus, investendo in mezzi moderni, confortevoli e più performanti, così da offrire un servizio all’altezza del valore e della complessità del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

