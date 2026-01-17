Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea l'importanza del capitale culturale come elemento fondamentale per il rilancio di L’Aquila, ancora impegnata a superare le conseguenze del terremoto del 2009. La città, storicamente abituata ad affrontare sfide complesse, continua il percorso di ricostruzione e rinascita, con un contributo prezioso che rafforza il suo'identità e il suo patrimonio.

“ L’Aquila non è nuova a sfide difficili. Ardua è stata quella con la quale si è misurata dopo l’immane tragedia del terremoto del 2009 e con la quale si sta misurando ancora per completare l’opera di ricostruzione e di pieno rilancio. Essere Capitale della cultura sarà un prezioso contributo a questa impresa di successo della comunità aquilana, impresa che prosegue verso il futuro. Un’impresa che appartiene anzitutto all’Aquila, ai suoi cittadini e che sta a cuore a tutta l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di inaugurazione di L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Capitale cultura, Mattarella: "Prezioso contributo rilancio per L'Aquila dopo tragedia terremoto"

