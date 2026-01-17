Cantieri a sorpresa traffico a casaccio e pazienza finita

A Castiglion Fiorentino, i cantieri ricorrenti e le deviazioni temporanee stanno influenzando la viabilità quotidiana. Tra transenne, scavi e cartelli di segnalazione spesso posizionati senza un criterio preciso, cittadini e visitatori devono affrontare disagi e ritardi. Questa situazione evidenzia la necessità di una gestione più coordinata degli interventi stradali, per garantire maggior rispetto alle esigenze di chi si sposta in città.

Castiglioni ostaggio di transenne, scavi e cartelli messi lì "a sentimento" A Castiglion Fiorentino ormai un cantiere non si nega a nessuno. Anzi, se ne apre uno nuovo mentre quello vecchio è ancora lì che fa compagnia ai piccioni. A denunciarlo è Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, che racconta una situazione degna di una puntata speciale di Scherzi a Parte – edizione lavori pubblici. In Via della Misericordia parte il secondo cantiere, mentre il primo – che doveva chiudere entro il 15 dicembre, ma non si sa di quale anno – è ancora bello aperto. Risultato finale: zona sbarrata, mezzo parcheggio di Via Fabianelli evaporato, accesso alla stazione bloccato come un trattore in salita.

