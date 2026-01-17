Canone Unico Patrimoniale M5s | La Giunta ha scelto escludendo il Consiglio
La Giunta comunale ha approvato la deliberazione n. 253 del 18 dicembre 2025, che prevede un aumento del 15,8% del Canone Unico Patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2026. La decisione è stata presa senza coinvolgimento del Consiglio comunale, suscitando interrogativi tra i consiglieri M5s Graziano Bonaccorsi e Gianina. Questa scelta solleva questioni sulla trasparenza e sulla partecipazione nelle decisioni amministrative.
I consiglieri comunali M5s Graziano Bonaccorsi, primo firmatario dell’interrogazione, e Gianina Ciancio intervengono per chiarire alcuni aspetti che, a loro avviso, non possono essere banalizzati come un semplice ‘adeguamento obbligatorio’ In merito alla deliberazione di Giunta comunale n. 253 del 18 dicembre 2025, con cui l’Amministrazione ha disposto un aumento del 15,8% del Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2026, i consiglieri comunali M5s Graziano Bonaccorsi, primo firmatario dell’interrogazione, e Gianina Ciancio intervengono per chiarire alcuni aspetti che, a loro avviso, non possono essere banalizzati come un semplice ‘adeguamento obbligatorio’. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
