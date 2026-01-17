Canone Unico Patrimoniale M5s | La Giunta ha scelto escludendo il Consiglio

La Giunta comunale ha approvato la deliberazione n. 253 del 18 dicembre 2025, che prevede un aumento del 15,8% del Canone Unico Patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2026. La decisione è stata presa senza coinvolgimento del Consiglio comunale, suscitando interrogativi tra i consiglieri M5s Graziano Bonaccorsi e Gianina. Questa scelta solleva questioni sulla trasparenza e sulla partecipazione nelle decisioni amministrative.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.