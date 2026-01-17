canale 5 le donne fanno volare sabrina ferilli

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( A testa alta - Il coraggio di una donna Canale 5) Virginia Terzi è stimata preside di un liceo in una piccola città la cui vita viene sconvolta da un suo video intimo diffuso senza consenso che la travolge in uno scandalo mediatico. Nonostante un tema spinoso, la miniserie A testa alta-Il coraggio di una donna sbanca l’Auditel con una media di 4 milioni di persone e superiore al 25% di share tra le prime due puntate in prime time su Canale 5 e chiudendo con picchi oltre il 30% questo mercoledì con l’entrata in scena di una stalker dal passato e la scoperta di chi ha girato il video mettendo in crisi non solo Virginia ma pure le persone a lei care. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

