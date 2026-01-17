Luciano Camporesi, il 50enne riminese coinvolto nell’inchiesta antimafia ‘Pollino’, è tornato in Italia dopo un periodo di latitanza e detenzione in Turchia. Ora si trova in volo verso Fiumicino, segnando la fine di un lungo periodo di assenza. La notizia rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario e nelle indagini legate al suo coinvolgimento.

Rimini, 17 gennaio 2026 - Dopo anni di latitanza e una lunga parentesi nelle carceri turche, il 50enne riminese Luciano Camporesi coinvolto nell’inchiesta antimafia ‘Pollino’ è in volo verso l’Italia. Partito da Istanbul scortato dalla polizia turca, atterrerà a Aeroporto di Fiumicino tra circa 3 ore, dove verrà immediatamente preso in consegna dalla polizia italiana. Un rientro che segna la fine di una fuga durata anni e che, per Rimini, riporta improvvisamente al centro una vicenda giudiziaria rimasta a lungo sospesa. La svolta è arrivata nelle ultime ore, con un’accelerazione istituzionale netta: il ministero degli Esteri e il ministero della Giustizia si sono mossi subito, attivando i canali diplomatici necessari per consentire il rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camporesi torna in Italia: fine della latitanza, il riminese è in volo verso Fiumicino

Leggi anche: Catturato Elpidio Galluccio, fine della latitanza a Santa Maria Capua Vetere

Leggi anche: Napoli, catturato Ciro Andolfi: fine della latitanza dopo tre anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Latitante in Turchia. Camporesi è pronto al ritorno in Italia: "Vuole costituirsi" - Il 50enne riminese è coinvolto nell’inchiesta antimafia ’Pollino’: l’assenza di indicazioni da Roma per il rimpatrio lo ha bloccato in un limbo. msn.com