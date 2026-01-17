Camporesi torna in Italia | fine della latitanza il riminese è in volo verso Fiumicino
Luciano Camporesi, il 50enne riminese coinvolto nell’inchiesta antimafia ‘Pollino’, è tornato in Italia dopo un periodo di latitanza e detenzione in Turchia. Ora si trova in volo verso Fiumicino, segnando la fine di un lungo periodo di assenza. La notizia rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario e nelle indagini legate al suo coinvolgimento.
Rimini, 17 gennaio 2026 - Dopo anni di latitanza e una lunga parentesi nelle carceri turche, il 50enne riminese Luciano Camporesi coinvolto nell’inchiesta antimafia ‘Pollino’ è in volo verso l’Italia. Partito da Istanbul scortato dalla polizia turca, atterrerà a Aeroporto di Fiumicino tra circa 3 ore, dove verrà immediatamente preso in consegna dalla polizia italiana. Un rientro che segna la fine di una fuga durata anni e che, per Rimini, riporta improvvisamente al centro una vicenda giudiziaria rimasta a lungo sospesa. La svolta è arrivata nelle ultime ore, con un’accelerazione istituzionale netta: il ministero degli Esteri e il ministero della Giustizia si sono mossi subito, attivando i canali diplomatici necessari per consentire il rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Catturato Elpidio Galluccio, fine della latitanza a Santa Maria Capua Vetere
Leggi anche: Napoli, catturato Ciro Andolfi: fine della latitanza dopo tre anni
Latitante in Turchia. Camporesi è pronto al ritorno in Italia: "Vuole costituirsi" - Il 50enne riminese è coinvolto nell’inchiesta antimafia ’Pollino’: l’assenza di indicazioni da Roma per il rimpatrio lo ha bloccato in un limbo. msn.com
Riparte la FC Cernusco Academy! La nostra Academy torna in campo per la Sessione Primaverile 2026: energia nuova, entusiasmo e tanta voglia di crescere insieme! Si riparte ufficialmente! Un percorso pensato per accompagnare i più piccoli nell - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.