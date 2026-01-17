Campionati Italiani di Twirling 500 atleti di Specialità Tecniche
Oggi e domani, il PalaEstra di Siena ospita i Campionati Italiani di Twirling, con la partecipazione di circa 500 atleti di Specialità Tecniche. L'evento rappresenta un’occasione importante per la disciplina ginnico-sportiva, che vedrà protagonisti numerosi atleti in competizione. La manifestazione contribuisce a valorizzare il settore e a promuovere la crescita del twirling a livello nazionale.
Oggi e domani il PalaEstra ospiterà i Campionati Italiani di Twirling Specialità Tecniche rendendo Siena, per 48 ore, la capitale italiana dell’omonima disciplina ginnico sportiva. Un evento che vedrà centinaia di atlete e atleti provenienti da tutta Italia (circa 500, con logiche ricadute sul turismo) rendersi protagonisti di spettacoli, coreografie e performance sul parquet di Viale Sclavo. Il Campionato Italiano di Specialità Tecniche rappresenta uno dei momenti più selettivi dell’intera stagione ed è molto atteso nel settore. "Portare i Campionati Italiani – dice Sabrina Prade, dt Nazionale FederTwirling - è il coronamento di un percorso iniziato sei anni fa, quando ho intrapreso la mia sfida professionale con la sezione Genesis della Polisportiva Mens Sana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
