Camion perde carico a Marlia Consigliere evita incidenti
Giovedì sera a Marlia, un camion ha perso parte del carico di pietre, creando potenziali rischi sulla strada. La pronta reazione del vicepresidente del consiglio comunale di Capannori, Lido Moschini, affiliato a Fratelli d’Italia, ha contribuito ad evitare incidenti e garantire la sicurezza pubblica. Un intervento che sottolinea l'importanza della collaborazione civica e della vigilanza nelle situazioni di emergenza stradale.
Un camion perde il carico di pietre a Marlia, nella serata di giovedì e solo la prontezza e il senso civico del vicepresidente del consiglio comunale di Capannori, il consigliere di Fratelli d’Italia Lido Moschini, hanno evitato guai. E’ successo all’incrocio fra via Ceccotti e via del Fanuccio. Dal mezzo pesante, che procedeva in direzione S.Pietro a Vico, proveniente da viale Europa, per cause in corso di accertamento, sono caduti, all’altezza dell’incrocio, veri e propri massi che avrebbero potuto, se urtati, provocare incidenti e anche danni alle persone, vista la loro notevole dimensione, magari nell’impatto con le auto in transito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Camion perde il carico in via D’Alviano: traffico in tilt
Leggi anche: Dalmine, camion perde il carico: rallentamenti in zona
Camion perde carico a Marlia. Consigliere evita incidenti; Il camion urta il sottopasso e perde il carico a Marlia; Camion urta il sottopasso e perde il carico a Marlia; Paura a San Concordio. Camion perde il carico di cemento armato.
Camion perde il carico all’incrocio, il consigliere comunale rallenta le auto e allerta i soccorsi - Moschini ha atteso l’arrivo della pattuglia della polizia municipale che è giunta dopo qualche minuto e che ha allertato a sua volta gli operai comunali ... luccaindiretta.it
Camion urta il sottopasso e perde il carico a Marlia - Incidente questa mattina (8 gennaio), intorno alle 8 circa, nella zona di Marlia, nei pressi dell’Esselunga. luccaindiretta.it
https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2026/01/16/camion-perde-il-carico-allincrocio-il-consigliere-comunale-rallenta-le-auto-e-allerta-i-soccorsi/490295/ - facebook.com facebook
Camion trasporta escavatore, ma nel sottopasso perde il carico: la ruspa finisce in strada x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.