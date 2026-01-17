Giovedì sera a Marlia, un camion ha perso parte del carico di pietre, creando potenziali rischi sulla strada. La pronta reazione del vicepresidente del consiglio comunale di Capannori, Lido Moschini, affiliato a Fratelli d’Italia, ha contribuito ad evitare incidenti e garantire la sicurezza pubblica. Un intervento che sottolinea l'importanza della collaborazione civica e della vigilanza nelle situazioni di emergenza stradale.

Un camion perde il carico di pietre a Marlia, nella serata di giovedì e solo la prontezza e il senso civico del vicepresidente del consiglio comunale di Capannori, il consigliere di Fratelli d’Italia Lido Moschini, hanno evitato guai. E’ successo all’incrocio fra via Ceccotti e via del Fanuccio. Dal mezzo pesante, che procedeva in direzione S.Pietro a Vico, proveniente da viale Europa, per cause in corso di accertamento, sono caduti, all’altezza dell’incrocio, veri e propri massi che avrebbero potuto, se urtati, provocare incidenti e anche danni alle persone, vista la loro notevole dimensione, magari nell’impatto con le auto in transito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion perde carico a Marlia. Consigliere evita incidenti

