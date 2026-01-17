Cambiaghi giustizia è rifatta | tolto un turno La sua carica per dare l’assalto alla Fiorentina
Nicolò Cambiaghi torna in campo dopo la squalifica, grazie alla decisione di ridurre il suo turno di inattività. L’esterno del Bologna, che aveva ricevuto due giornate per condotta violenta, è ora disponibile per la prossima partita contro la Fiorentina. Questa vicenda evidenzia l'importanza delle decisioni disciplinari e il percorso di recupero di un giocatore chiave per la squadra.
Sorpresa: il Bologna ritrova Nicolò Cambiaghi. L’esterno rossoblù, in gol a Como ed espulso per fallo di reazione, sanzionato con due giornate di squalifica per condotta violenta, ha vinto la battaglia relativa al ricorso. Squalifica ridotta da due a una giornata, per di più senza commutazione della pena in termine pecuniario, ovvero, niente multa. Dalla vittoria di Verona a quella in tribunale: il club, assistito dall’avvocato Mattia Grassani, scrive pure una piccola grande pagina di diritto sportivo, perché mai, dall’introduzione del Var, era stata ridotta una squalifica per condotta violenta, forti delle immagini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
