Cambiaghi giustizia è rifatta | tolto un turno La sua carica per dare l’assalto alla Fiorentina

Nicolò Cambiaghi torna in campo dopo la squalifica, grazie alla decisione di ridurre il suo turno di inattività. L’esterno del Bologna, che aveva ricevuto due giornate per condotta violenta, è ora disponibile per la prossima partita contro la Fiorentina. Questa vicenda evidenzia l'importanza delle decisioni disciplinari e il percorso di recupero di un giocatore chiave per la squadra.

