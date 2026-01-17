Camarda e non solo Allegri sui giovani del Milan | Quattro sono fortissimi Ecco chi
Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce, l'allenatore Massimiliano Allegri ha commentato le potenzialità dei giovani del Milan, sottolineando che quattro di loro si distinguono per il loro talento. Un'analisi che evidenzia l'importanza della crescita dei giovani nel progetto rossonero e il ruolo che potrebbero avere nel prossimo futuro della squadra.
Camarda nel Milan può diventate come Esposito nell'Inter? Questa una delle domande arrivate a Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Ecco la risposta dell'allenatore rossonero: "È nel Lecce ora. Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi". L'allenatore del Milan continua con le sue parole sui giovani rossoneri: "Abbiamo sempre tirato fuori ragazzi dal settore giovanile. Bisogna avere pazienza, farli giocare, scegliere il percorso giusto. Penso che sia stato giusto mandarli a Spezia e Lecce". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Allegri: “Camarda? E’ nel Lecce, ma ci sono quattro giovani al Milan che sono fortissimi”
Leggi anche: Maximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa: chi sono i giovani chiamati da Allegri
Francesco Camarda torna al Milan; Serie A, Calciomercato Milan – Camarda torna in rossonero: tutto fatto!; Camarda torna al Milan? L’indiscrezione arriva dai social; Ultim’ora Milan, Camarda fa ritorno a casa: un rinforzo per Allegri.
Milan – Lecce, Allegri annuncia due forfait: “Difficile vederli…”, poi su Scudetto, Leao e Camarda - Massimiliano Allegri annuncia due forfait in vista della sfida contro il Lecce. spaziomilan.it
Milan, la verità sul ritorno di Camarda: ansia per l’infortunio, la richiesta di Allegri ma il Lecce non fa sconti - Milan, la verità sul ritorno di Camarda: ansia per l’infortunio alla spalla, la richiesta di Allegri ma il Lecce non è intenzionato a far sconti ... sport.virgilio.it
Milan, Camarda verso il ritorno anticipato dal prestito al Lecce: può essere utile ad Allegri per lo sprint finale - Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma sta prendendo sempre più quota il rientro anticipato al Milan di Francesco Camarda dal prestito al Lecce. milannews.it
#Allegri: “ #Camarda E’ nel Lecce, ma ci sono quattro giovani al @acmilan che sono fortissimi” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
Camarda potrebbe decidere di operarsi alla spalla e di tornare al Milan per terminare la stagione nella rosa di Max Allegri. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.