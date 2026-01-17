Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce, l'allenatore Massimiliano Allegri ha commentato le potenzialità dei giovani del Milan, sottolineando che quattro di loro si distinguono per il loro talento. Un'analisi che evidenzia l'importanza della crescita dei giovani nel progetto rossonero e il ruolo che potrebbero avere nel prossimo futuro della squadra.

Camarda nel Milan può diventate come Esposito nell'Inter? Questa una delle domande arrivate a Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Ecco la risposta dell'allenatore rossonero: "È nel Lecce ora. Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi". L'allenatore del Milan continua con le sue parole sui giovani rossoneri: "Abbiamo sempre tirato fuori ragazzi dal settore giovanile. Bisogna avere pazienza, farli giocare, scegliere il percorso giusto. Penso che sia stato giusto mandarli a Spezia e Lecce". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Camarda e non solo, Allegri sui giovani del Milan: “Quattro sono fortissimi”. Ecco chi

Leggi anche: Allegri: “Camarda? E’ nel Lecce, ma ci sono quattro giovani al Milan che sono fortissimi”

Leggi anche: Maximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa: chi sono i giovani chiamati da Allegri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Francesco Camarda torna al Milan; Serie A, Calciomercato Milan – Camarda torna in rossonero: tutto fatto!; Camarda torna al Milan? L’indiscrezione arriva dai social; Ultim’ora Milan, Camarda fa ritorno a casa: un rinforzo per Allegri.

Milan – Lecce, Allegri annuncia due forfait: “Difficile vederli…”, poi su Scudetto, Leao e Camarda - Massimiliano Allegri annuncia due forfait in vista della sfida contro il Lecce. spaziomilan.it