Con l’arrivo della stagione fredda, un accessorio caldo ed elegante come la sciarpa di pelo aggiunge un tocco di charme senza tempo a ogni outfit. La sua morbidezza e il suo fascino classico la rendono ideale per affrontare i giorni più freddi con stile e comfort, valorizzando ogni look in modo semplice e raffinato.

Quando il freddo si fa sentire, esiste qualcosa di più piacevole e cozy che avvolgere intorno al collo una soffice e calda sciarpa di pelo? Senza dubbio la risposta è no. Ed è forse per questo motivo che quest’inverno è scoppiata la furry scarf mania. Tra le tendenze più forti della stagione, c’è infatti quella della sciarpa di pelliccia, sintetica o vera ereditata dalla nonna. Un trend che è stato lanciato dalle passerelle, soprattutto da quelle di Miu Miu e di Chloé. E che ha preso piede con una velocità incredibile anche nello street style non appena le temperature si sono abbassate. Ma quando si parla di questo accessorio si parla di un mondo intero. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Calda, elegante, cozy, con il suo fascino d’altri tempi rende ancora più interessante ogni outfit della stagione fredda

