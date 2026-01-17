Calciomercato Milan Fofana ha rifiutato il trasferimento al Galatasaray | VIDEO

Il calciomercato del Milan ha visto un interesse da parte del Galatasaray per Youssouf Fofana. Tuttavia, il centrocampista francese ha rifiutato l'offerta e desidera rimanere ai rossoneri. La trattativa, al momento, non ha portato a una cessione, e Fofana continua a essere un elemento del Milan nel corso della sessione di mercato.

Il Galatasaray ha presentato un'offerta all'agente di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ma lui non vuole lasciare i rossoneri. Nei giorni scorsi il Galatasaray ha presentato un'offerta all'agente di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, per un suo trasferimento a?stanbul in questa sessione invernale di calciomercato. Per il club di Via Aldo Rossi era pronto un assegno di 30 milioni di euro. Il francese classe 1999, però, non ha voluto lasciare i rossoneri almeno per questa stagione.

