Calciomercato Milan | acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Segui tutte le novità sul calciomercato invernale 2026 del Milan. In questa fase di trattative, la società lavora per rinforzare la rosa con acquisti mirati, valutando anche eventuali cessioni. Restate aggiornati su rumors, ufficialità e sviluppi in tempo reale, per conoscere tutte le mosse del club rossonero nel mercato di gennaio.

Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News Leggi anche: Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News Leggi anche: Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri; Fullkrug, Taylor e non solo... Il tabellone del mercato invernale della Serie A 2025-26: acquisti, cessioni, ufficialità e tutte le operazioni; Acquisti e cessioni: il tabellone del calciomercato invernale di Serie A; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza. Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 15 gennaio - Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali: ACQUISTI Niclas Fullkrug (attaccante - milannews.it

Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi - Fabrizio Romano, oltre ad aver dato la notizia del sì di Kante al Fenerbahce, ha fatto sapere che il Flamengo, club campione della Libertadores ha presentato un'offerta ufficiale a Lucas Paquetà, l'ex ... fanpage.it

Le notizie di calciomercato del 16 gennaio: Juve su Mateta e Maldini, Roma su Zirkzee dopo Malen - Le ultime notizie di calciomercato oggi 16 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, ... fanpage.it

MERCATO INVERNALE SERIE A:RUMORS/ACQUISTI CONFERMATI E TRATTATIVE PT.1

#Calciomercato #Milan, offerta seria per #Fofana. #Camarda può tornare a gennaio. La decisione di #kostic e poi... - Rumor rossoneri x.com

Calciomercato Milan, decisione a sorpresa per Francesco Camarda - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.