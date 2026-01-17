Calciomercato Lazio | due biancocelesti con le valigie in mano Spuntano destinazioni a sorpresa in questo gennaio ecco dove potrebbero trasferirsi

Due giocatori della Lazio potrebbero lasciare il club durante questo mercato di gennaio. Sono emerse alcune destinazioni inaspettate, che potrebbero influenzare le prossime mosse della squadra. La situazione richiede attenzione, in quanto le eventuali cessioni potrebbero modificare gli equilibri in rosa e le strategie future del club biancoceleste.

Il calciomercato della Lazio entra in una fase incandescente, dove le strategie in entrata dipendono pesantemente da possibili, clamorose uscite. Nelle ultime ore, il Direttore Sportivo Angelo Fabiani si trova a dover gestire due fronti caldissimi che potrebbero ridisegnare la retroguardia biancoceleste: il pressing milionario su Romagnoli e l'addio di Tavares. La notizia più rumorosa riguarda il cuore della difesa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'Al-Sadd sta preparando un'offerta ufficiale per ingaggiare immediatamente Alessio Romagnoli. Il club del Qatar fa sul serio e mette sul piatto cifre da capogiro per il centrale classe 1995, leader difensivo noto per il suo senso della posizione e l'eleganza nell'anticipo.

