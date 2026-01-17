Calciomercato Inter ricordate l’obiettivo Guehi? Ha appena firmato con…

Il calciomercato dell'Inter ha puntato l'attenzione su Marc Guehi, obiettivo già noto. Nel frattempo, il Manchester City ha recentemente concluso un'operazione significativa, firmando il difensore per rafforzare la propria rosa sia nel presente che nel futuro. Questa mossa segnala le strategie delle grandi squadre e i cambiamenti che influenzeranno il panorama del calcio internazionale.

Calciomercato Inter. Il Manchester City ha chiuso nelle ultime ore un’operazione importante in ottica presente e futura, assicurandosi le prestazioni di Marc Guehi. Il difensore centrale, capitano del Crystal Palace e in scadenza di contratto, aveva già fatto sapere da tempo di non voler rinnovare, aprendo così a uno scenario di mercato che i Citizens hanno deciso di anticipare. La conferma del trasferimento è arrivata indirettamente anche dalle scelte del club londinese: Guehi non è stato infatti convocato per la gara contro il Sunderland, in programma oggi alle ore 16.00. Un’esclusione che ha di fatto certificato la chiusura dell’accordo e il passaggio imminente del classe 2000 alla corte di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

