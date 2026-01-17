La Fiorentina mantiene vivo l'interesse per Fabbian, considerato un obiettivo concreto nel calciomercato. Tra le alternative valutate, emerge anche l'ipotesi di uno scambio con Sohm, proposto come possibile contropartita per convincere il Bologna. La società toscana prosegue con attenzione le trattative per rafforzare il reparto centrale, analizzando diverse opzioni per migliorare la rosa in vista della stagione.

La Fiorentina continua a valutare diverse soluzioni per rinforzare il proprio centrocampo. Oltre alla pista che porta a Kristian Thorstvedt, resta viva anche l’opzione Giovanni Fabbian, protagonista di una stagione positiva con il Bologna, in cui ha collezionato venti presenze e un gol tra campionato e coppe. Lo riporta Di Marzio. Proprio con il Bologna, avversario dei viola nel prossimo turno di Serie A, potrebbe prendere forma un’operazione di scambio. La Fiorentina sarebbe infatti disposta a inserire Simon Sohm come contropartita tecnica per arrivare al giovane centrocampista italiano. Il club gigliato considera Fabbian un profilo ideale per completare il reparto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Fiorentina, Fabbian resta un obiettivo concreto: Sohm sul tavolo come possibile contropartita

