Calcio Udinese-Inter 0-1 decide Lautaro Martinez

L'Inter ha ottenuto una vittoria importante a Udine, grazie al gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, confermando la solidità della squadra nerazzurra in questa fase del campionato. La vittoria rappresenta un passo avanti nella corsa alle posizioni di vertice.

Roma, 17 gen. (askanews) – L’Inter passa a Udine e porta a casa tre punti pesanti grazie al gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. Al Bluenergy Stadium finisce 0-1: dominio nerazzurro nella prima frazione, ripresa più complicata con l’Udinese che cresce ma senza riuscire a trovare il pari. La squadra di Chivu parte forte e costruisce diverse occasioni: Dimarco e Akanji sfiorano il vantaggio, poi al 15? arriva l’episodio decisivo. Pio Esposito illumina con un tocco di prima, Lautaro salta l’uomo, protegge palla e con un preciso destro all’angolino batte Okoye. L’Inter continua a spingere e chiude il primo tempo in controllo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-1, finisce qui! Decide il gol di Lautaro Martinez Leggi anche: Udinese Inter LIVE 0-0: nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Udinese-Inter, orari e dove vederla in TV; -Inter affidata a Di Bello; Udinese - Inter (0-1) Serie A 2025; Udinese-Inter: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming. Le pagelle di Udinese-Inter 0-1: Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito coppia del gol, delude Karlstrom - 1 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Lautaro Martinez, che segna un altro gol decisivo ... eurosport.it

