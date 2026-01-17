Calcio serie D il ritorno del veterano | Ho ritrovato un gruppo abbattuto ma forte Dobbiamo reagire Dall’Osso | Volevo solo l’Imolese Un nuovo 9 per Protti | ecco Tandara

Il mercato dell’Imolese si riaccende in un momento di difficoltà, con l’obiettivo di rinvigorire una squadra in cerca di risposte. Tra ritorni di veterani e nuovi arrivi, come Tandara, la società cerca di cambiare rotta e stimolare il gruppo. Le parole dei giocatori e le mosse di mercato testimoniano la volontà di reagire e affrontare al meglio le prossime sfide di serie D.

Serie D: oggi torna il campionato e la Correggese gioca a Modena contro la Vis Cittadella (guidato dall’ex granata Bertani). Il Lentigione a Crema per ripartire a tutto gas - Al comando c’è il Lentigione, mentre la Correggese è sestultima e dunque oggi invischiata nei play ... sport.quotidiano.net

Clamoroso Douglas Costa, va in Serie D con il Chievo: ma il ritorno in Italia sarà temporaneo - Il Chievo accoglierà lo svincolato Douglas Costa fino alla fine della stagione, poi passerà all'Al Ittifaq: il piano del presidente Laterza per spiazzare ... fanpage.it

La Lega Calcio Serie A scende in campo al fianco dic @ADMOitaly – Associazione Donatori Midollo Osseo – per diffondere un messaggio di altissimo valore umano e sociale: diventare donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche significa offrire x.com

Calcio Serie D – Sora, tre nuovi innesti. Infortuni per Ippoliti e Bolo | www.tg24.info/sport #SERIED #Sora #SoraCalcio - facebook.com facebook

