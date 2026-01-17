Calcio serie D il ritorno del veterano | Ho ritrovato un gruppo abbattuto ma forte Dobbiamo reagire Dall’Osso | Volevo solo l’Imolese Un nuovo 9 per Protti | ecco Tandara
Il mercato dell’Imolese si riaccende in un momento di difficoltà, con l’obiettivo di rinvigorire una squadra in cerca di risposte. Tra ritorni di veterani e nuovi arrivi, come Tandara, la società cerca di cambiare rotta e stimolare il gruppo. Le parole dei giocatori e le mosse di mercato testimoniano la volontà di reagire e affrontare al meglio le prossime sfide di serie D.
Eppur si muove il mercato dell’Imolese, inevitabile per provare a dare una scossa ad una squadra a secco di vittorie da quasi due mesi e con all’attivo cinque sconfitte consecutive. E se il cambio in panchina - Protti per Potepan - è ancora in attesa di fare il suo effetto, la società ha messo così mano al gruppo, puntellandolo e, si spera, rinforzandolo, riportando a Imola uno dei suoi beniamini, nonché ex capitani molto apprezzati da queste parti. Come Lorenzo Dall’Osso, richiamato a casa dall’Imolese dopo l’arrivederci in estate e sei mesi alla Sammaurese. "Appena mi sono svincolato, la mia volontà è stata subito quella di tornare a casa, a Imola". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
