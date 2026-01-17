Calcio risultati serie A Il Napoli aggancia il Milan

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla classifica di Serie A: il Napoli ha agganciato il Milan dopo il successo per 1-0 contro il Sassuolo nella ventunesima giornata. I risultati di oggi includono anche Pisa-Atalanta 1-1 e Udinese-Inter 0-1. La stagione prosegue con appuntamenti importanti, mantenendo alta l’attenzione sulla corsa alle prime posizioni.

Roma, 17 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Napoli-Sassuolo 1-0 Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, ore 20.45 Cagliari-Juventus, domenica 18 gennaio ore 12.30 Parma-Genoa, ore 15 Bologna-Fiorentina, ore 18 Torino-Roma, ore 20.45 Milan-Lecce, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como. Classifica: Inter 49, Milan, Napoli 43, Roma, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino 23, Cremonese, Parma 22, Genoa, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina, Pisa 14, Verona 13. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Serie A, il Napoli frena contro il Parma: finisce 0-0. L’Inter batte il Lecce 1-0; Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; Calcio, risultati serie A: sale l’Atalanta, stasera Inter-Napoli; Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato.

Serie A, Udinese-Inter 0-1 e Napoli-Sassuolo 1-0. In corso Cagliari-Juventus 0-0 - Atalanta, la 21esima giornata del campionato prosegue oggi con tre match. tg24.sky.it