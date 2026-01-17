Calcio | morto Commisso presidente della Fiorentina Aveva 76 anni

Il mondo del calcio italiano si stringe in lutto per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, avvenuta all’età di 76 anni. Figura di rilievo nel panorama sportivo, Commisso ha lasciato un’impronta significativa nel club e nella Serie A. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il calcio italiano e per i tifosi della Fiorentina.

Tutto il mondo del calcio è scosso. Rocco Commisso, il numero uno della Fiorentina, se n’è andato nella notte a 76 anni. A dare il triste annuncio è stato direttamente il club viola con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso“, si legge. L’annuncio spiega anche come il presidente avvia dovuto patire un lungo periodo di cure. “Il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”, conclude la nota. 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

