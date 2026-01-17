Calcio italiano in lutto addio a un grande presidente

Il calcio italiano piange la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina e figura di rilievo nel mondo imprenditoriale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tifosi e operatori del settore. Commisso ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo e commerciale, contribuendo allo sviluppo del club e alla crescita del calcio italiano. La sua memoria resterà viva tra coloro che hanno condiviso con lui questo percorso.

– Il mondo del calcio e dell’imprenditoria internazionale è stato colpito da una notizia improvvisa e dolorosa: è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina e fondatore del gruppo Mediacom. Aveva 76 anni ed è deceduto negli Stati Uniti, il Paese in cui era approdato da ragazzo e dove aveva costruito una delle storie imprenditoriali più note della comunità italo-americana. Nella città di Firenze il suo nome è legato non solo alla presidenza della squadra viola, ma anche a uno stile diretto, alla richiesta di essere chiamato semplicemente “ Rocco ” e a una presenza costante accanto al club. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Calcio italiano in lutto, addio a un grande presidente Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio alla “bandiera” della grande squadra Leggi anche: Lutto nel calcio italiano, dolore immenso: addio al grande campione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calcio ravennate in lutto, addio a Oreste Pelliccioni; Lutto nel calcio, si è spento l'ex calciatore della Spal: vinse un campionato di Serie C; Il mondo del calcio dice addio a Ori, sport in lutto per la scomparsa dello storico dirigente; Lutto nel mondo del calcio: addio a Rocco Commisso, patron della Fiorentina. Lutto nel mondo del calcio: addio a Rocco Commisso, patron della Fiorentina - Da patron viola ha sfiorato due volte la vittoria della Conference League ed è arrivato anche in finale di Coppa Italia. fantacalcio.it

Calcio in lutto: addio al Presidente viola Commisso - Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, aveva 76 anni. torinogranata.it

Addio al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: aveva 76 anni - La comunicazione della sua morte è stata data direttamente dal club attraverso una nota ufficiale. msn.com

***GUARDA VIDEO SOTTO*** Pescara Calcio. Ci ha lasciati poco fa. Addio a un grande #shorts

: ` . Il calcio italiano piange la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Fiorentina attraverso un comunicato ha reso nota la scomparsa del Presidente, arrivata a seguit - facebook.com facebook

Calcio italiano in lutto: è morto Rocco Commisso. Il calcio italiano piange la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Fiorentina attraverso un comunicato ha reso nota la scomparsa del Presidente, arrivata a seguito di un periodo prolun x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.