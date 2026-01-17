Calcio In Terza Categoria mano pesante del giudice sportivo sulle interperanze di alcuni giocatori Multate le società ValliZeri e Monti Tecnici e dirigenti inibiti a tempo

Il giudice sportivo di Massa Carrara ha adottato sanzioni nei confronti di alcune società e figure del calcio in Terza Categoria. ValliZeri e Monti sono state multate, mentre tecnici e dirigenti sono stati inibiti temporaneamente. La decisione, presa da Stefania Rapaioli con il supporto di Mauro Ginesi e Ivan Boifava, mira a mantenere la disciplina e il rispetto delle regole nel campionato.

Mano pesante del giudice sportivo della delegazione di Massa Carrara Stefania Rapaioli, assistito dal rappresentante Aia Mauro Ginesi e da Ivan Boifava. Pesante ammenda accreditata al ValliZeri (euro 500). "A fine partita i propri sostenitori insultavano un giocatore avversario, provocandone la reazione. Alcuni tifosi entravano da un cancello non custodito insultando giocatori avversari con atteggiamento aggressivo, provocatorio e sputando verso gli stessi, tirando pezzi di legno senza colpire. Dopo esser stati fatti uscire dal campo offendevano e minacciavano l'arbitro lanciando sassi verso la finestra dello spogliatoio dello stesso senza recare danno".

