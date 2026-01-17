Calcio in lutto è morto Rocco Commisso | il presidente della Fiorentina aveva 76 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, deceduto all’età di 76 anni. Figura di rilievo nel panorama calcistico italiano, la sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tifosi e addetti ai lavori. Commisso ha lasciato un’impronta significativa nel club e nel settore, contribuendo allo sviluppo della squadra e promuovendo valori di sportività e dedizione.

Una brutta notizia scuote il mondo del calcio. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è morto all'età di 76 anni. Nella stagione complicata che sta vivendo la Viola, arriva dagli Stati Uniti un vero e proprio colpo al cuore. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria il 25 novembre 1949, Commisso era emigrato negli USA, all'inizio in Pennsylvania, con la madre e le due sorelle nel 1961 per raggiungere il padre falegname. Poi poco dopo si era trasferito a New York. Laureato in Ingegneria alla Columbia University anche grazie a una borsa di studio ottenuta come calciatore, dopo diverse attività imprenditoriali nel 2017 aveva acquistato le quote di maggioranza della squadra di calcio New York Cosmos e nel 2019 aveva deciso di accettare la sfida del club gigliato.

